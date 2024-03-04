Влахович эмоционально отреагировал на поражение «Ювентуса» в матче с «Наполи»

«У меня были возможности выиграть матч. Я усердно работал в течение недели и делал всё, чтобы быть готовым, но сегодня этого не произошло. Я не забил.



Когда я не следую своей интуиции, всё идёт не так. Сначала хотел контролировать мяч, но потом решил ударить с первого раза и не забил. Я забиваю в 9 из 10 таких ситуаций. Конечно, надо прибавить, я буду ещё усерднее работать и голы придут. Я хочу стать великим нападающим», – приводит слова Влаховича DAZN.