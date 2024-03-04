В «Спартаке» отреагировали на слухи, что Джикия и Соболев худшие по пропорции жира и мышц

«Соотношение мышечной и жировой массы в норме у всех футболистов «Спартака». Показатели колеблются, что является нормальным процессом. Если бы были отклонения от нормы, то тот или иной игрок не был бы допущен к тренировкам и матчам», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.