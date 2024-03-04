Российские власти поспособствовали освобождению Промеса в ОАЭ

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес в ближайшее время выйдет на свободу в ОАЭ благодаря вмешательству российских властей. Об этом сообщает Voetbalprimeur.

По информации издания, переговоры с Эмиратами по высвобождению спортсмена прошли на самом высоком политическом уровне. Российской стороне удалось добиться освобождения для Промеса.

4 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса не отправят в тюрьму по делу о ДТП в Дубае. Футболист ограничится штрафом.

По словам журналиста, форвард «Спартака» вылетит в Россию 5 марта. Таким образом, он сможет принять участие в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом», который пройдет 10 марта в «Лужниках».

В конце февраля Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители.

4 марта стало известно, что Промес находится в ОАЭ под домашним арестом.