Агент Баринова сообщил об интересе к футболисту со стороны турецких клубов

Представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин сообщил, что ему поступает множество звонков с вариантами трудоустройства футболиста в турецкие клубы, но на данный момент будущее хавбека связано только с московской командой.

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Чемпионат России по футболу возобновился на прошедшей неделе. В воскресенье «Локомотив» проиграл «Динамо» со счетом 1:2 в матче 19 го тура МИР РПЛ, а в следующей игре 10 марта сыграет на своем поле с «Сочи».

— Так как у Димы контракт с «Локомотивом», то предложения в первую очередь поступают в клуб. Что касается меня как представителя футболиста, то идет постоянное общение на уровне агентов, селекционеров, посредников. Звонков, конечно, поступает множество с разными вариантами, в первую очередь, сейчас они касаются Турции. Но на данный момент Дмитрий — футболист «Локомотива».

— Получается, можно смело говорить, что будущее Баринова связано с «Локомотивом»?