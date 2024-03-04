Экс-тренер «Монако»: Головин похож на Сауля и де Йонга ― исключительный игрок

«Саша похож на Сауля по способностям создавать моменты из ничего, плюс они похожи физически и по желанию отрабатывать в обороне. Ещё Головина можно сравнить с Френки де Йонгом по умению протащить мяч на дриблинге. Что ценно в Головине ― он никогда не прячется на поле, старается быть лидером. Головин ― исключительный игрок в плане профессионализма», — сказал Морено в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.