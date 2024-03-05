Экс-игрок "Челси" раскритиковал Роналду за слова о Лиге 1

"Меня раздражают слова Криштиану Роналду о том, что саудовская лига лучше Лиги 1. Как вы думаете, почему он решил сказать так про Лигу 1, а не про чемпионат Португалии? Это потому, что Лионель Месси играл в Лиге 1", - заявил он.