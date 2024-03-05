Экс-игрок "Челси" раскритиковал Роналду за слова о Лиге 1

Бывший игрок "Челси" Франк Лебеф прокомментировал слова нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду, который заявил, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее национального французского первенства, объяснив, что это было сказано из-за аргентинского форварда Лионеля Месси. Его слова приводит Goal.
"Меня раздражают слова Криштиану Роналду о том, что саудовская лига лучше Лиги 1. Как вы думаете, почему он решил сказать так про Лигу 1, а не про чемпионат Португалии? Это потому, что Лионель Месси играл в Лиге 1", - заявил он.
Месси два года выступал за "ПСЖ". В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 20 матчей, забив 22 мяча. В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" занимает второе место, имея в активе 53 очка. На первом месте идет "Аль-Хиляль", опережая "Аль-Наср" на девять баллов.
Криштиану Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию. Он является игроком "Аль-Насра" с января 2023 года. В стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, но легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.