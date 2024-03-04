Квинси Промес вернется в Россию.

Напомним, на прошлой неделе Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля – сообщалось, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну – появилась информация, что Промес находится под домашним арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды.

Завтра, 5 марта, в ОАЭ состоится судебное заседание по делу о ДТП. По информации инсайдера Ивана Карпова, футболист не будет приговорен к тюремному сроку – его накажут денежным штрафом. Квинси также не будет экстрадирован в Нидерланды, несмотря на запрос прокуратуры и международный розыск по линии Интерпола.