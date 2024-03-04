«Жалко болельщиков»: Тарасов — о матче «Зенит» — «Спартак»
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что ему жаль болельщиков, которые посетили матч 19 го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Игра прошла в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0.
«Для меня было бы идеально сыграть с командой из нижней части таблицы, чтобы набрать обороты. В этом матче было очевидно, что реализация хромала, моменты были, но голы не забивали, надо вкатиться в сезон. Жалко болельщиков, стадион был почти полный», — приводит слова Тарасова «Матч ТВ».
На матче «Зенит» — «Спартак» присутствовали 57865 зрителей. Это рекордная посещаемость игр чемпионата России после повсеместного введения Fan ID.
«Зенит» набрал 37 очков и занимает 2-е место в РПЛ. На 2 очка петербуржцы отстают от лидирующего «Краснодара» (39 очков). 9 марта «Зенит» в гостях сыграет с «Уралом».
«Спартак» с 31 очком располагается на 4-й строчке. 10 марта красно-белые сыграют с «Факелом». Игра пройдет в «Лужниках» из-за того, что газон на «Лукойл Арене» не был допущен РПЛ до проведения матчей.