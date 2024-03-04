«Жалко болельщиков»: Тарасов — о матче «Зенит»-«Спартак»

«Для меня было бы идеально сыграть с командой из нижней части таблицы, чтобы набрать обороты. В этом матче было очевидно, что реализация хромала, моменты были, но голы не забивали, надо вкатиться в сезон. Жалко болельщиков, стадион был почти полный», — приводит слова Тарасова «Матч ТВ».