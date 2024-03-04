Ринат Билялетдинов объяснил спад «Краснодара» в атаке

— В «Краснодаре» тоже перестановки в составе вынужденные. Сколько там ещё Кордобе сидеть? От его отсутствия заметно снижается потенциал. И потом, не забудьте, сниженный потенциал в атаке — это уход из команды Ахметова. Это кажется незаметным, но всё таки очень важным. Подспорье было в атакующих действиях, смещение акцентов на него. Он мог затянуть игру в штрафной, потом какие то каскады ложных движений — и от этого легче было Кордобе.



А так на одном Кордобе… Олусегун, конечно, не дотягивает до него. Но он, наверное, немножко другой тип игрока. Так что закономерно, что против крепкого «Рубина», который организован в оборонительных действиях, так сыграли. Да, могли удвоить счёт, там были моменты. Достаточно было тому же Олусегуну удачно исполнить во втором тайме 2:0, наверное, легче было бы удержать этот счёт. Но «Рубин» достаточно надёжно играл. И сразу появились проблемные места у «Краснодара» в отсутствии Кордобы и Ахметова.



А гол подаренный. Не подари этот гол, неизвестно, забил бы «Краснодар»? Может, и не забил. «Краснодару» придётся особенно непросто, потому что всё таки чемпионство рядом, хочется до него дотянуться, а для этого ничьих не хватит, — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.