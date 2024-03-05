Орещук назвал двух футболистов, которые отличились игрой в 19‑м туре РПЛ

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что Константин Тюкавин и Хорхе Карраскаль показали лучшую игру среди всех футболистов в 19‑м туре МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).
В 19‑м туре «Динамо» обыграло «Локомотив» со счетом 2:1. Тюкавин и Карраскаль сделали по голевой передаче.
— Кто вам понравился в 19‑м туре РПЛ?
— Мне понравилась игра «Динамо». Очень интересная команда, живая, быстрая, атакующая. Наверное, в этом «Динамо» есть все, что пожелал бы болельщик. Помню, ходил на игры, когда был у руля Шварц, мне было интересно посещать. И сейчас такая же веселая команда.
— Какого футболиста вы бы отметили в 19‑м туре?
— Тюкавина, очень мне понравился. На удивление, Карраскаль хорошо сыграл.
— Почему на удивление?
— Он в осенней части плохо выглядел, были большие сомнения по нему. А после зимней подготовки уже другой футболист. И на сборах я видел его две игры, неплохо выглядит. Видимо, Личка нашел к нему ключики, — приводит слова Орещука «РБ Спорт».
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Источник:РБ Спорт