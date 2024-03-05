Аршавин ответил на вопрос об интересе «Зенита» к Чалову

«Зенит» будет атаковать Чалова? Я не знаю. Мы обычно ждём, когда контракт заканчивается. Насколько я знаю, приоритет Феди – уехать за границу», – сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Контракт форварда с армейцами истекает в конце этого года.