Черчесов высказался о ситуации вокруг Квинси Промеса

Ситуация в ОАЭ? Не знаю, был ли выходной, когда он это сделал. Если он никому об этом не сообщал — откуда «Спартак» мог знать, что сделал игрок? Если бы он сразу сообщил, «Спартак» бы сразу предпринял какие-то действия, или бы он заплатил штраф. Подставил ли Промес «Спартак»? Надо понимать психотип своих игроков. Никто не должен быть пай-мальчиком, но определённый уровень необходимо держать. Надо как-то красиво всё это завершить», — сказал Черчесов в интервью на телеканале «Россия 24».