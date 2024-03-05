Игроки «Барселоны» сомневаются в проекте клуба после ухода Хави

Футболисты «Барселоны» сомневаются относительно того, что станет со спортивным проектом каталонского клуба после того, как по окончании нынешнего сезона его покинет главный тренер Хави. Об этом сообщает Sport.es.

© Чемпионат.com

По информации источника, игроки «Барселоны» видят, что Хави полностью посвящает себя клубу, несмотря на то, что результаты команды не соотносятся с ожиданиями руководства. Футболисты сине-гранатовых сомневаются, что следующий специалист будет демонстрировать такой же уровень вовлечённости. Кроме того, отсутствие понимания, кто именно заменит Хави, вызывает дополнительные сомнения.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в OkkoOkko.

Подчёркивается, что в команде есть игроки, например, защитники Жюль Кунде и Жоау Канселу, которые были приглашены в клуб именно по инициативе Хави. Теперь они беспокоятся о своём будущем в стане сине-гранатовых.