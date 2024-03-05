Аршавин высказался о внедрении синих карточек в футболе

«На данный момент это выглядит нефутбольным правилом. В том, что есть тактические фолы, ничего страшного не вижу», — отметил он.

О введении синей карточки ранее сообщал The Telegraph. Ее планируется показывать за преднамеренные фолы, являющиеся более явными, чем те, за которые карают желтой. Новые санкции также предусмотрены за проявление несогласия с официальными лицами матча. Получившего синюю карточку будут удалять с поля на 10 минут.