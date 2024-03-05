Аршавин высказался о внедрении синих карточек в футболе

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о внедрении синих карточек. Его слова приводит «Матч ТВ».
Аршавин выступил против такого нововведения.
«На данный момент это выглядит нефутбольным правилом. В том, что есть тактические фолы, ничего страшного не вижу», — отметил он.
Ранее в Международной федерации футбола (ФИФА) назвали преждевременными разговоры о скорых изменениях в правилах.
«Любые эксперименты должны быть ограничены тестированием на более низких уровнях», — говорилось в заявлении.
При этом глава ФИФА Джанни Инфантино выступил против синих карточек.
О введении синей карточки ранее сообщал The Telegraph. Ее планируется показывать за преднамеренные фолы, являющиеся более явными, чем те, за которые карают желтой. Новые санкции также предусмотрены за проявление несогласия с официальными лицами матча. Получившего синюю карточку будут удалять с поля на 10 минут.