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Аршавин высказался о внедрении синих карточек в футболе

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о внедрении синих карточек. Его слова приводит «Матч ТВ».

Аршавин высказался о внедрении синих карточек в футболе
© Lenta.ru

Аршавин выступил против такого нововведения.

«На данный момент это выглядит нефутбольным правилом. В том, что есть тактические фолы, ничего страшного не вижу», — отметил он.

Ранее в Международной федерации футбола (ФИФА) назвали преждевременными разговоры о скорых изменениях в правилах.

«Любые эксперименты должны быть ограничены тестированием на более низких уровнях», — говорилось в заявлении.

При этом глава ФИФА Джанни Инфантино выступил против синих карточек.

О введении синей карточки ранее сообщал The Telegraph. Ее планируется показывать за преднамеренные фолы, являющиеся более явными, чем те, за которые карают желтой. Новые санкции также предусмотрены за проявление несогласия с официальными лицами матча. Получившего синюю карточку будут удалять с поля на 10 минут.

Футбол
Джанни Инфантино
Андрей Аршавин
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