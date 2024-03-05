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Чемпионат Франции с нового сезона будет называться McDonalds Лига 1

Чемпионат Франции сменит своё официальное название со следующего сезона. Вместо «Uber Лига 1» соревнование будет называться «McDonalds Лига 1», информирует La Gazette Du Fennec.

Чемпионат Франции с нового сезона будет называться "McDonald's Лига 1"
© РИА Новости

Согласно сведениям источника, McDonalds заплатит за нейминговые права чемпионата Франции € 20 млн в год. Предыдущий партнёр, Uber, платил € 15 млн в год. Однако после отъезда из Лиги 1 главных звёзд в лице Лионеля Месси и Неймара, а также высокой вероятности ухода Килиана Мбаппе Uber уменьшил своё предложение на новый сезон. Чемпионат Франции начал поиск новых партнёров и договорился с крупной сетью быстрого питания McDonalds.

Отмечается, что о сделке не сообщается официально, так как стороны ещё не утрясли все юридические моменты — переговоры продолжаются.

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