Чемпионат Франции с нового сезона будет называться "McDonald's Лига 1"

Согласно сведениям источника, McDonalds заплатит за нейминговые права чемпионата Франции € 20 млн в год. Предыдущий партнёр, Uber, платил € 15 млн в год. Однако после отъезда из Лиги 1 главных звёзд в лице Лионеля Месси и Неймара, а также высокой вероятности ухода Килиана Мбаппе Uber уменьшил своё предложение на новый сезон. Чемпионат Франции начал поиск новых партнёров и договорился с крупной сетью быстрого питания McDonalds.