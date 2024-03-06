Рыков: Тюкавину надо оставить частичку себя в «Динамо», а затем ехать в Европу

Помощник главного тренера «Динамо-2» Владимир Рыков высказался о потенциальном переходе нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в европейский чемпионат.

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«К молодым футболистам всегда есть интерес. Мы слышали об интересе к Тюкавину. Но Костя подписал новый контракт с «Динамо», значит, его всё устраивает в команде. Все видят на примере Захаряна, что молодые могут уехать в Европу. Пусть Тюкавин показывает себя. Я думаю, что надо оставить частичку себя в «Динамо» и завоевать с клубом медали и кубки. А уже затем со спокойной душой ехать, когда будет готов», — сказал Рыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний Константин Тюкавин провёл 19 матчей, в которых забил восемь мячей и оформил пять голевых передач.