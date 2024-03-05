Фоден отреагировал на слова Гвардиолы, сравнившего его с Месси

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден ответил на слова главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, который сравнил его с восьмикратным обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси.

Фоден отметился дублем в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче 27‑го тура чемпионата Англии (3:1). После игры Гвардиола, говоря о Фодене, заявил: «Вы можете играть хорошо, но нужно выигрывать матчи, и я встретил величайшего игрока в истории, такого, как Месси. Я не хочу его сравнивать, потому что уровень Фила не тот, что у Лео, но он выигрывает матчи».

Футболист сборной Англии на это ответил: «Ни в коем случае. Никого нельзя сравнивать с Месси, он в своем собственном мире, но слышать это от тренера действительно приятно». Слова Фодена приводит издание Daily Mail.

В нынешнем сезоне 23‑летний Фоден провел 40 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 10 голевых передач.