Василий Уткин назвал Басту неудачником из-за перехода в Медиалигу

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин высказался о решении владельца «СКА Ростов» Василия Вакуленко (известного музыкального исполнителя под псевдонимом Баста) перевести клуб из Второй лиги в Медиалигу. Уткин назвал Басту неудачником.

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