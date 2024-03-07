"Манчестер Сити" на своем поле одолел "Копенгаген" и вышел в 1/4 финала ЛЧ

Английский "Манчестер Сити" обыграл датский "Копенгаген" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая прошла в Англии, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей точными ударами отметились Мануэль Аканджи, Хулиан Альварес и Эрлинг Холанд. Единственный мяч в составе "Копенгагена" забил Мохамед Эльюнусси.

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Первая встреча между командами прошла в Дании и завершилась победой "Сити" со счетом 3:1. "Манчестер Сити" является действующим победителем турнира. В решающем матче 2023 года англичане обыграли итальянский "Интер" со счетом 1:0. Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением "Зенита", в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому "Бетису" по сумме двух матчей 2:3. "Спартак" благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с "РБ Лейпциг".