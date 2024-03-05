Уткин: «Спартак» живет как камыш на реке. Он не выиграет РПЛ

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин поделился мнением о московском «Спартаке».

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«Клуб живёт как камыш на реке; растёт сам по себе. А камыш может вдохновлять поэтов, кормить рыбаков — но он не выиграет чемпионат России, он просто шумит. Это среда обитания: рыб, рыбаков, легенд. Утопленников. Но он есть – и есть. Взвоет поэт: о чём шумишь ты, камыш? Дай ответ! Не даёт ответа» — написал Уткин в колонке на сайте «Советский спорт».

В данный момент «Спартак» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, завоевав 31 очко после 19 проведённых матчей. В последнем туре красно-белые сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом» — 0:0. В 20-м туре они проведут игру с воронежским «Факелом».