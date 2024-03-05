Болельщики «Лацио» пели фашистские кричалки в мюнхенском баре

Фанаты римского футбольного клуба «Лацио» пришли в мюнхенскую пивную «Хофбройхаус», после чего начали петь фашистские кричалки и бросать фашистское приветствие. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом пивная «Хофбройхаус» была выбрана фанатами «Лацио» не случайно — когда-то в это место часто приходил Адольф Гитлер. Кроме того, именно здесь в 1920 он создал Национал-социалистическую немецкую рабочую партию.

Как сообщает источник, полиция задержала как минимум одного присутствующего на этом мероприятии.

«В понедельник, 4 марта, около 23:30 в ресторане была проведена полицейская операция. Предыстория заключалась в том, что гость продемонстрировал так называемое "гитлеровское приветствие". Подозреваемый, 18-летний итальянский турист, был найден на месте происшествия и временно арестован», — рассказал представитель местной полиции.

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