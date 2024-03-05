Нурмагомедов назвал лучшего игрока в новейшей истории российского футбола

Российский боец смешанных единоборств и бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает Андрея Аршавина лучшим игроком в новейшей истории российского футбола. Об этом он рассказал в интервью Нурлану Сабурову.

По его словам, Аршавин является лучшим футболистом из России за всю новейшую историю страны.

«Как мне Аршавин? Лучший игрок в новейшей истории российского футбола. Он хорошо играл», — заявил он.

Позже такой отзыв Нурмагомедова прокомментировал сам футболист. Аршавин заявил, что ему приятна такая оценка, но он с ней не согласен.

«Мне приятно, но на вкус и цвет товарища нет. Думаю, было много хороших футболистов за то время, пока он смотрит футбол», — ответил спортсмен.

Ранее Аршавин заявил, что Нурмагомедов входит в тройку лучших бойцов ММА в истории.