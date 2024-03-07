Объявлены претенденты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

Пресс‑служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Первые ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов прошли 5 и 6 марта.
На награду претендуют нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе, форвард мюнхенской «Баварии» Харри Кейн, защитник английского «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи и защитник немецкого «Лейпцига» Вилли Орбан.
Мбаппе оформил дубль в ворота испанского «Реал Сосьедад» (2:1), Кейн забил два гола итальянскому «Лацио» (3:0), Аканджи записал на свой счет мяч в матче с датским «Копенгагеном» (3:1), а Орбан забил мяч в ворота мадридского «Реала» (1:1).