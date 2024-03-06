Клопп назвал единственного игрока в мире, кому готов сделать поблажки

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в его системе игры поблажками смог бы обладать лишь Лионель Месси. Об этом он рассказал в подкасте Рио Фердинанду.

© Газета.Ru

По его словам, только аргентинцу из-за его таланта позволено играть несистемно.

«Я всем говорю: «Если ты не Лионель Месси, то должен обороняться. Он единственный, кому разрешается подождать, пока команда отберет мяч и отдаст ему, чтобы он сделал все, что пожелает. Все остальные должны отрабатывать в защите», — заявил Клопп.

Клопп работает в «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. В текущем сезоне АПЛ подопечные Клоппа набрали 63 очка после 27 матчей и занимают первое место в турнирной таблице.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере футболиста. Он отметился семью забитыми мячами в семи матчах и был признан лучшим игроком турнира. Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», шестикратный — «Золотой бутсы».