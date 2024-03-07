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Объявлены судейские назначения на матчи 20-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Объявлены судейские назначения на матчи 20-го тура РПЛ
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«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Сергей Хральцов.

«Ростов» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Баскаков.

«Урал»«Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Сергей Французов.

«Рубин» – «Пари НН»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.

«Динамо» – «Ахмат»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Оренбург» – «Балтика»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.

«Локомотив» – «Сочи»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Петров; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Александр Колобаев.

«Спартак» – «Факел»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Тюмин.

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