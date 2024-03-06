Экс-футболист Пол Гаскойн рассказал о проблемах с алкоголем

Гаскойн рассказал, что живет в чужом доме и посещает общество анонимных алкоголиков: «Сдамся, только оказавшись в деревянном ящике. Если я кого-то и подвел, так это себя»
Пол Гаскойн рассказал о проблемах с алкоголем.
Ранее Гаскойн признавался, что борется с алкогольной зависимостью и психическими проблемами. В свежем интервью High Performance экс-футболист рассказал, что живет в доме своего менеджера Кэти Дэвис на южном побережье Англии, и старается чаще посещать встречи анонимных алкоголиков, на которые раньше ходил постоянно.
«Раньше я был счастливым пьяницей. Теперь нет. Я грустный пьяница. Я не хожу никуда, чтобы выпить, я пью дома. Люди знают Пола Гаскойна, но Газзу не знает никто. Иногда даже я сам. Много лет я провел в плохом состоянии, когда повредил связки, а затем коленную чашечку, и пропустил четыре года футбола. Я бы мог сыграть 100 матчей [за сборную Англии]. Я стараюсь не падать духом, потому что в мире и так этого хватает. Когда мне действительно плохо, я беру выпить, чтобы поднять себе настроение. Знаете, я не думаю, что подвел кого-то из тренеров, игроков или болельщиков. Если кого-то я и подвел, так это самого себя. Но это больше касается пьянства после завершения карьеры. Дело не в выпивке, а в последствиях. Смотря в телефон и видя 30 сообщений или пропущенных звонков, я понимаю, что у меня проблемы. Прошлый год не был блестящим, пару месяцев были настоящие качели. Накануне вечером я ходил на встречу анонимных алкоголиков, так что ничего страшного. Я пошел с другом, и все прошло хорошо. Они не наносят вреда. После нескольких первых встреч я прошел программу «12 шагов», и в качестве одного из шагов нужно было встретить с человеком, которого вы в чем-то обвиняли, и извиниться перед ним», – рассказал бывший полузащитник.
По словам англичанина, однажды он извинился перед владельцем магазина за кражу плитки шоколада. Продавец сказал Гаскойну, что его засекли камеры видеонаблюдения в магазине, но он решил ничего не делать, потому что это был «сам Гаскойн».
Однако, по словам менеджера экс-игрока, некоторые представители общественности менее снисходительны к Гаскойну. Кэти, которая не хранит в доме алкоголь, рассказала, что люди иногда оставляют бутылки с джином на пороге, ожидая, что Гаскойн невольно возьмет бутылку и они смогут его сфотографировать.
Рассказывая о своей жизни после футбола и о том, как он справляется со своим прошлым, Гаскойн признался, что почти не смотрит футбол из-за того, как сильно по нему скучает.
«Несколько лет назад я позвонил Кэти и плакал в трубку. То, через что я прошел сам и заставил пройти других людей – тюрьма и реабилитация, употребление кокаина с сидений унитазов… когда меня попросили официально представлять мою страну, я не знал, смеяться мне или плакать. Когда я выступаю на площадках, я почти не говорю о футболе, больше о тех сумасшедших вещах, которыми занимался раньше. Несколько раз я плакал на сцене. Я скучаю по тому, как развлекал людей. Я получал от этого чертовский кайф, а теперь скучаю по нему. Я горжусь тем, что дал людям. Я пожертвовал почти миллион фунтов 10 различным благотворительным организациям и позвонил им, чтобы они не распространялись об этом. Я никогда [не сдавался]. Думаю, я сдамся только тогда, когда окажусь в деревянном ящике. Во всех остальных случаях я продолжу сражаться», – заявил Гаскойн.
Гаскойн рассказал, что живет в чужом доме и посещает общество анонимных алкоголиков: «Сдамся, только оказавшись в деревянном ящике. Если я кого-то и подвел, так это себя»
Россия – вторая по числу потенциально договорных матчей (55) в спорте за 2023-й. Бразилия – первая (Sportradar)
Пловец Рылов: «Больше всего денег крутится в футболе, баскетболе, американском футболе, поэтому и заработок у представителей этих видов спорта выше, в этом нет ничего плохого»