Экс-футболист Пол Гаскойн рассказал о проблемах с алкоголем

Пол Гаскойн рассказал о проблемах с алкоголем.

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Ранее Гаскойн признавался, что борется с алкогольной зависимостью и психическими проблемами. В свежем интервью High Performance экс-футболист рассказал, что живет в доме своего менеджера Кэти Дэвис на южном побережье Англии, и старается чаще посещать встречи анонимных алкоголиков, на которые раньше ходил постоянно.

«Раньше я был счастливым пьяницей. Теперь нет. Я грустный пьяница. Я не хожу никуда, чтобы выпить, я пью дома. Люди знают Пола Гаскойна, но Газзу не знает никто. Иногда даже я сам. Много лет я провел в плохом состоянии, когда повредил связки, а затем коленную чашечку, и пропустил четыре года футбола. Я бы мог сыграть 100 матчей [за сборную Англии]. Я стараюсь не падать духом, потому что в мире и так этого хватает. Когда мне действительно плохо, я беру выпить, чтобы поднять себе настроение. Знаете, я не думаю, что подвел кого-то из тренеров, игроков или болельщиков. Если кого-то я и подвел, так это самого себя. Но это больше касается пьянства после завершения карьеры. Дело не в выпивке, а в последствиях. Смотря в телефон и видя 30 сообщений или пропущенных звонков, я понимаю, что у меня проблемы. Прошлый год не был блестящим, пару месяцев были настоящие качели. Накануне вечером я ходил на встречу анонимных алкоголиков, так что ничего страшного. Я пошел с другом, и все прошло хорошо. Они не наносят вреда. После нескольких первых встреч я прошел программу «12 шагов», и в качестве одного из шагов нужно было встретить с человеком, которого вы в чем-то обвиняли, и извиниться перед ним», – рассказал бывший полузащитник.

По словам англичанина, однажды он извинился перед владельцем магазина за кражу плитки шоколада. Продавец сказал Гаскойну, что его засекли камеры видеонаблюдения в магазине, но он решил ничего не делать, потому что это был «сам Гаскойн».

Однако, по словам менеджера экс-игрока, некоторые представители общественности менее снисходительны к Гаскойну. Кэти, которая не хранит в доме алкоголь, рассказала, что люди иногда оставляют бутылки с джином на пороге, ожидая, что Гаскойн невольно возьмет бутылку и они смогут его сфотографировать.

Рассказывая о своей жизни после футбола и о том, как он справляется со своим прошлым, Гаскойн признался, что почти не смотрит футбол из-за того, как сильно по нему скучает.