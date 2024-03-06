Депутат Милонов предложил отправить Промеса на Донбасс

Депутат Милонов: «Промес – реальный геморройщик, у него говнище на говнище. Не понимаю, почему он и другие футболисты «Спартака» не могут поехать на Донбасс»
Виталий Милонов назвал Квинси Промеса «геморройщиком».
Нападающий «Спартака» Квинси Промес приговорен к 6 годам за контрабанду наркотиков и к 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата. Сейчас игрок находится в ОАЭ, откуда не смог вылететь в Россию после зимних сборов. Сообщалось, что Промес был задержан в аэропорту Дубая в связи с тем, что скрылся с места ДТП после аварии.
Судебное заседание, назначенное на 5 марта, было перенесено на неделю.
«Квинси – реальный геморройщик, за это мне спартачей очень жалко. У него то понос, то золотуха. Сначала Промеса судили за наркоту, теперь он смотался с места ДТП в Дубаях. Для «Спартака» сейчас это вопрос престижа – вызволить его из этой заварушки. Но за границу я бы Квинси больше не пускал – в Краснодарском крае отличные базы. Бывает, что у человека раз может случится говнище, и это понятно. Но у Промеса говнище на говнище. Поэтому я не понимаю, почему он и другие футболисты «Спартака» не могут поехать на Донбасс. Лучше красно-белый клуб отблагодарит нашу страну за то, что Россия впрягается за Промеса. А Квинси за это должен забивать и побеждать, потому что без этого он на фиг «Спартаку» будет не нужен», – сказал депутат Госдумы.
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