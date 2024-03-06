Депутат Милонов предложил отправить Промеса на Донбасс

Виталий Милонов назвал Квинси Промеса «геморройщиком».

Нападающий «Спартака» Квинси Промес приговорен к 6 годам за контрабанду наркотиков и к 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата. Сейчас игрок находится в ОАЭ, откуда не смог вылететь в Россию после зимних сборов. Сообщалось, что Промес был задержан в аэропорту Дубая в связи с тем, что скрылся с места ДТП после аварии.

Судебное заседание, назначенное на 5 марта, было перенесено на неделю.