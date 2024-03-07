Мостовой заступился за Захаряна

Александр Мостовой заявил, что не разделяет критику в адрес Арсена Захаряна.

«Честно говоря, не совсем понимаю критику в адрес Захаряна. Парень отыгрывает первый сезон в Испании, стабильно выходит на поле, заслуживает доверие главного тренера. Это дорогого стоит. Наши игроки в более слабых чемпионатах реже играют, а тут Ла Лига. Его бы не ставили из раза в раз в состав, если бы считали ненужным или слабым. Он молодой парень, только проходит адаптацию, привыкает. Ему не нужно никого слушать, он все правильно делает. Если продолжит работать, то обязательно всего добьется. Нужно дать ему время, подождать, результативные действия обязательно придут», – сказал бывший игрок испанской «Сельты».

В составе «Реал Сосьедад» Захарян принял участие в 30 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.