Стала известна причина дисквалификации Беллингема

Стало известно, по какой причине английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил дисквалификацию на два матча чемпионата Испании, сообщает Relevo.

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По данным источника, хавбек был наказан за «отношение презрения или невнимательности к судьям, менеджерам или спортивным властям». Напомним, в компенсированное время ко второму тайму матча 27-го тура Ла Лиги с «Валенсией» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». Затем судья удалил возмущённого Беллингема.

Таким образом, английский футболист пропустит матчи с «Сельтой» и «Осасуной». После 27 проведённых матчей Ла Лиги сезона-2023/2024 «сливочные» возглавляют турнирную таблицу, набрав 66 очков. У идущей на втором месте «Жироны» 59 очков в активе.