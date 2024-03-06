Поля Погба пригласили в российскую Медиалигу

После того, как стало известно о четырёхлетней дисквалификации французского полузащитника Поля Погба, российский медийный клуб «Броук Бойз» пригласил именитого футболиста в свой состав. Спортивный директор «Броуков» Артём Хачатурян рассказал, что клуб связался с агентами Погба, ведь Медиалига — это самый серьёзный чемпионат по статусу и уровню, в котором сейчас французу не запрещено принимать участие.

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