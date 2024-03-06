Футболист Федчук отстранен на год за невыплату 10 млн рублей ФК «Чайка»

Футболист Артем Федчук дисквалифицирован на год во всех соревнованиях под эгидой РФС из‑за неисполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате 10 миллионов рублей его бывшему клубу «Чайке», сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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Федчук пополнил «Чайку» в июне 2021 года, когда клуб готовился к выступлению в первом дивизионе. После понижения «Чайки» в классе футболист покинул расположение клуба и отправился в СКА. Комитет РФС по статусу игроков признал регистрацию правомерной, после чего клуб из Песчанокопского (Ростовская область) выразил несогласие с решением и подготовил заявление в палату по разрешению споров РФС. Но там доводы «Чайки» оставили без внимания и приняли решение в пользу Федчука. «Чайка» в декабре 2021 года обратилась в CAS, в июле 2023‑го суд данный иск удовлетворил. В августе этого же года КДК дисквалифицировал Федчука на 6 месяцев.