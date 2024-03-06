Кержаков рассказал, что пройдет стажировку в Испании

Российский тренер Александр Кержаков рассказал о предложениях от зарубежных клубов, а также о том, что пройдёт стажировку в Испании.

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«Переговоры с клубами были. Общался в командами из бывших советских республик. Где-то что-то меня не устраивало, где-то — руководство этих клубов. Выбирали более опытных тренеров, всем сейчас нужны такие специалисты. Из России предложений не было. Сейчас идёт общение с несколькими клубами. Также сейчас смотрю футбол, уже есть договорённость на несколько стажировок в европейских клубах. Это Испания. Как могу, заполняю эту тренерскую паузу развитием в профессии», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Последним местом работы 41-летнего Александра Кержакова был сербский «Спартак», который он покинул в ноябре 2023 года.