Кустурица о матче Россия – Сербия: «Мне это кажется очень важным, в Европе сейчас много русофобов. Когда вы победите, все изменится, Достоевский, Булгаков и Тургенев опять станут хорошими авторами»
Режиссер Эмир Кустурица высказался о предстоящем матче сборных России и Сербии.
Россия и Сербия сыграют на стадионе «Динамо» в Москве 21 марта.
«Мне кажется очень важным, что Сербия будет играть у вас, в Москве. Думаю, наш президент работал над этим. В Европе это невозможно. Сейчас там много русофобов. Когда вы победите, все изменится. Достоевский, Булгаков и Тургенев опять станут хорошими писателями. У вас так много хороших писателей! Это основа русской культуры. Как и православие», – сказал Кустурица в интервью Sports.