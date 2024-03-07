Экс-игрока сборной России не взяли в последний клуб чемпионата Словении

Бывший футболист сборной России Павел Могилевец рассказал в интервью Sport24, как не прошел просмотр в последней команде чемпионата Словении «Рогашка».

По словам полузащитника, с просмотром ему помог друг, который давно живет в Словении.

«Я приехал, обрадовался: «Наконец попрактикуюсь в английском!» Потренировался, наступает день игры. Вышел за второй состав, отыграл час. Тяжеловато, я все-таки три месяца без команды. И дальше было что-то: на следующий день — еще одна игра! У меня такое впервые, чтобы два матча за два дня. Во втором я сыграл минут 40, но силы кончались уже через 15. Потом другу пишет спортивный директор: «Павел — не атлет-бегунок. У него слабые показатели на датчиках GPS». Мне впервые отказали из-за показаний датчиков! Но ладно, тут все честно. Сказали, как есть: у них нет времени ждать, пока наберу форму. Нет проблем», — заявил футболист.

Предыдущим клубом полузащитника был армянский «Урарту».

В Российской премьер-лиге (РПЛ) Могилевец выступал за петербургский «Зенит», «Ростов», казанский «Рубин», подмосковные «Химки» и «Нижний Новгород». На счету 31-летнего хавбека четыре матча за сборную России. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Могилевца составляет €250 тыс.