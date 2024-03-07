Женская сборная Литвы откажется играть с Беларусью в отборе к Евро. Глава футбольной федерации подтвердил: «Санкции УЕФА ограничатся техническими поражениями, надеюсь»
Женская сборная Литвы откажется играть с командой Беларуси в отборе к Евро-2025.
Об этом сообщил президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс.
По результатам жеребьевки, состоявшейся 5 марта, сборная Литвы оказалась в группе с командами Беларуси, Кипра и Грузии.
«Если говорить о спортивной составляющей, то жребий вполне благоприятен. Все три команды можно победить, но с командой Беларуси мы точно не планируем играть. Очень надеюсь, что санкции от УЕФА ограничатся техническими поражениями, и наши футболистки продолжат участие в отборе. Для меня самое главное, чтобы нас не дисквалифицировали», – сказал Станкявичюс в эфире радио LRT.