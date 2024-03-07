Гвардиола: «Реал» помучился, чтобы пройти «Лейпциг»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о противостоянии мадридского «Реала» и «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, «сливочные» не без труда прошли немецкую команду, обыграв её по сумме двух матчей со счётом 2:1.

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