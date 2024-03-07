Как Клоппу помогают нейробиологи и тренер космонавтов

Мерсисайдцы вынуждены искать оригинальные ходы с учётом финансового превосходства «Сити».

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В конце января главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил об уходе из клуба по причине эмоционального выгорания. Спустя несколько дней авторитетное британское издание The Times написало, что мерсисайдцы уже ищут преемника на основе анализа данных – такой же подход в «Ливерпуле» применили и в 2015 году, когда выбрали Клоппа новым тренером. Владелец клуба американская компания Fenway Sports Group (FSG), занимающаяся инвестициями в спорт, практикует кадровые назначения на основе результатов исследований и подсчёта цифр с момента приобретения «красных» в 2010 году.

Клопп всегда подчёркивал, что «Ливерпуль», будучи не в состоянии конкурировать с опекаемым арабскими миллиардерами «Сити» по части зарплат, пытается искать оригинальные ходы. В том числе используя передовые технологии, стартапы и помощь учёных.

Кстати, матч между клубами состоится в 10 марта.

Шапочки для Салаха и Милнера, победа в Кубке лиги

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» лидирует в АПЛ и уже взял один трофей – в конце февраля команда переиграла в финале Кубка лиги «Челси» (1:0 д. вр.), забив победный мяч в конце дополнительного времени. Дотяни лондонцы до серии пенальти, то не факт, что победили бы – в этом случае помочь «красным» должны были советы сотрудников немецкой компании Neuro11, занимающихся нейробиологией. Перед матчем команда специалистов проинструктировала игроков «Ливерпуля» по каждому игроку соперников относительно их способностей исполнения 11-метровых.

«Наша деятельность направлена на то, чтобы заглянуть на следующий рубеж спортивных результатов, – объяснил один из основателей Neuro11 доктор Никлас Хауслер. – Физическая сторона футбола почти исчерпана. Эти ребята в отличной форме. Следующим шагом является непосредственная тренировка мозга. Вот тут-то мы и берём за основу науку».

Немецкий нейробиолог Хауслер и его друг и деловой партнёр Патрик Ханчке учредили Neuro11 в 2019 году в Потсдаме с целью помочь спортсменам улучшить эффективность и производительность, а также достигнуть оптимального психического состояния.

Их методы оказались успешными в баскетболе, гольфе, дартсе и стрельбе из лука, но именно их страсть к программе тренировок, которую Никлас и Патрик разработали для футболистов, заставила заинтересоваться деятельностью компании всегда открытого к инновациям Клоппа. Прежде немецкий тренер пользовался услугами специалиста по вбросам мяча из аута Томаса Гроннемарка, а также прибегал к помощи сёрфера Себастьяна Штойдтнера для работы над дыхательными упражнениями со своими игроками. Юргена впечатлили знания и подходы руководителей Neuro11, с помощью которых он решил улучшить результативность «Ливерпуля» при стандартах.

Глобальная пандемия приостановила партнёрство, но летом 2021 года тренер вспомнил об учёных и пригласил их провести несколько занятий на предсезонных сборах во французском Эвиане. Мохамед Салах, Трент Александер-Арнольд, Джеймс Милнер и Харви Эллиотт вызвались добровольцами прикрепить к их головам шапочки с электродами для сбора данных и создания индивидуально адаптированных программ. Спустя полгода «Ливерпуль» обыграл «Челси» в финале Кубка лиги в напряжённой серии пенальти (11:10).

Единственным игроком, который не реализовал 11-метровый, стал голкипер «синих» Кепа Аррисабалага. А вот его визави – Кивин Келлехер – был точен. Ханчке вспоминал, что поначалу Келлехер отказывался от сотрудничества, поскольку являлся резервным голкипером и не знал, сыграет ли в финале. Но всё-таки согласился и сам отрабатывал пенальти с небольшим устройством на голове.

«Мы гордимся некоторыми аспектами, но нам ещё предстоит много работы, – рассказал Ханчке The Athletic. – Это действительно большая головоломка, а мы всего лишь маленький кусочек большого пазла».

В команде Neuro11 есть даже инструктор по подводному плаванию для космонавтов

Хауслер и Ханчке, которым сегодня по 35 лет, дружат с тех пор, как 10-летними впервые встретились в футбольном тренировочном лагере, организованном бывшим генеральным директором «Кёльна» Вольфгангом Лоосом в городе Брамше в Нижней Саксонии. Далее жизнь повела их в совершенно разных направлениях. «Патрик всегда был лучшим игроком, чем я, – улыбается Хауслер. – Мои родители – дипломаты, поэтому я уехал и путешествовал по миру, живя и учась в Канаде, прежде чем получить степень магистра в области нейробиологии в Бонне. Затем я стал доктором в психологии и нейробиологии и опубликовал несколько статей, как мозг работает в отношении достижения целей, а также в отношении финансов, уделяя особое внимание обработке вознаграждений, рисков и потерь».

Ханчке присоединился к молодёжной академии тогдашнего клуба Бундеслиги «Энерги» из Котбуса, но ушёл, так и не пробившись в основу. В конце концов он начал изучать бизнес и полупрофессионально играл в Германии. «У меня было много друзей, выступающих либо в Бундеслиге, либо во втором дивизионе, и я говорил с ними о том, чего, по их мнению, им не хватает на тренировках, – отмечает Ханчке. – После того как Ник защитил докторскую, я встретил его за кофе и рассказал об огромном потенциале того, что он делает в области нейробиологии, в профессиональном спорте. Я чувствовал – вместе мы можем сделать нечто выдающееся».

Хауслер убедился в этом, когда провёл месяц в «Лейпциге» и столько же проработал с Немецким футбольным союзом. Компаньоны разработали целую процедуру обучения и анализа для улучшения психического состояния игроков и, как следствие, производительности. То, что они называют тренировкой мозга Neuro11. Патрик и Нико совместно с Боннским университетом подали заявку и получили финансирование от ЕС и правительства Германии. Им удалось объединить опыт работы в области нейробиологии, футбола и бизнеса.

В 2022 году к их команде примкнул выпускник Немецкого спортивного университета в Кёльне и инструктор по подводному плаванию для космонавтов Фабиан Штейнберг. Он пишет исследовательские работы о влиянии различных внешних факторов на психологию атлетов.

Сотрудники Neuro11 выяснили, что под воздействием стресса психика игроков особенно даёт сбой перед подачами стандартов и пробитием/отражением пенальти. Возникают сомнения, в голове всплывают прошлые ошибки, и футболист теряет самообладание. Такому воздействию подвергается около 85% футболистов, и задача учёных состоит в том, чтобы игроки в такие моменты достигли максимальной концентрации, а не наоборот. Специалисты Neuro11 анализируют, с помощью каких средств спортсмены могут сохранить самообладание – для этого они, к примеру, используют повторение вслух определённой комбинации цифр. Однако вся технология и подходы учёных, разумеется, держатся в секрете.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» не пропустил ни одного гола с угловых

Клоппа особенно радует, что учёные не только прокачивают психологию игроков и находят новые методы решения различных проблем, но и на отлично выполняют первоначальную задачу, для которой Юрген их пригласил. С помощью Neuro11 «Ливерпуль» вышел на фантастический уровень реализации стандартов – в сезоне-2022/2023 мерсисайдцы забили в АПЛ 17 таких мячей и стали первыми в лиге по этому показателю. Второе место разделили «Тоттенхэм» и «Брентфорд» (по 16 голов), третья строчка — у «Арсенала» (15), четвёртая — у «Манчестер Сити» (14). Из 17 голов 11 «красные» забили после розыгрышей угловых (больше только у «Арсенала» и «Тоттенхэма» – по 13), но в этом аспекте больше восхищает другой показатель. За весь прошлый сезон команда Клоппа не пропустила ни одного мяча с углового.

Огромную роль современных технологий в «Ливерпуле» осознаёт не только Клопп – ещё в 2018 году руководство ввело в штат новую единицу – директор команды по исследованиям. Год назад это направление возглавил обладатель докторской степени по физике элементарных частиц в Гарварде Уильям Спирмен. Во время работы с 2015 по 2017 год в аналитической компании Hudl (ей принадлежит платформа Wyscout, один из лидеров в сфере спортивной селекции и выявления перспективных игроков) учёный нашёл много общего между физикой и футболом.

В своей деятельности эксперт по исследованию взаимодействия субатомных частиц применял математические модели предсказания поведения частиц и их влияние на конкретную точку пространства. И тогда Спирман создал похожую модель на основе футбольных данных – вместо частиц и зарядов в ней используются игроки и мяч. В «Ливерпуле» разработки Уильяма посчитали перспективными и пригласили в штат. Новый босс создал команду специалистов по данным, аналитиков и инженеров-программистов, которые используют данные для помощи в спортивных операциях, таких как подбор персонала и анализ матчей.