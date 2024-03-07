Норманн за плевок в соперника дисквалифицирован на 6 матчей саудовской лиги. Экс-игрока «Динамо» и «Ростова» оштрафовали на 15 000 евро
Матиас Норманн получил длительную дисквалификацию за плевок в соперника.
Полузащитник «Аль-Раэда», ранее выступавший за «Ростов» и «Динамо», плюнул в игрока «Аль-Фейхи» Абдельхамида Сабири во время матча 22-го тура, за что получил прямую красную карточку.
За неуважительное поведение в отношении соперника Норманн дисквалифицирован на 6 матчей чемпионата Саудовской Аравии, а также оштрафован на 15 тысяч евро.
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