Матиас Норманн получил длительную дисквалификацию за плевок в соперника.

Полузащитник «Аль-Раэда», ранее выступавший за «Ростов» и «Динамо», плюнул в игрока «Аль-Фейхи» Абдельхамида Сабири во время матча 22-го тура, за что получил прямую красную карточку.

За неуважительное поведение в отношении соперника Норманн дисквалифицирован на 6 матчей чемпионата Саудовской Аравии, а также оштрафован на 15 тысяч евро.