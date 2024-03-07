Чанов рад, что Чалов отказал «Зениту»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о возможном переходе форварда армейцев Федора Чалова в «Зенит».

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«Как болельщик и тренер ЦСКА, который работал с Чаловым, конечно, я очень рад, что он отказал «Зениту» в зимнее трансферное окно. Всегда привыкаешь к футболистам, которые долго находятся в команде, тяжело порой видеть, как игроки покидают клуб, тем более такие, как Федя», – приводит слова Чанова Legalbet.

Чалов так и не подписал новое контрактное соглашение с ЦСКА. Вчера игрок экстренно отправился в Москву на переговоры с президентом клуба Евгением Гинером.

В грядущем туре соперником сине-бело-голубых станет «Урал». Против команды из Екатеринбурга предстоит сыграть 9 марта. Начало этой встречи – в 14:00.

Затем «Зенит» продолжит борьбу за Кубок России. Их ожидает ответная встреча с московским «Динамо».