Мостовой попросил агентов найти ему клуб в Европе. Хавбеком «Зенита» интересуются во Франции (Андрей Панков)
Андрей Мостовой хочет продолжить карьеру в Европе.
По информации инсайдера Андрея Панкова, полузащитник «Зенита» попросил агентов найти для него клуб в европейском чемпионате.
Сообщается, что на данный момент наиболее конкретный интерес к Мостовому проявляют клубы из Франции. Также агенты игрока рассматривают варианты в Италии и Португалии.
В нынешнем сезоне Мир РПЛ Мостовой отметился 2 голами в 12 матчах за «Зенит».
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Мостовой попросил агентов найти ему клуб в Европе. Хавбеком «Зенита» интересуются во Франции (Андрей Панков)