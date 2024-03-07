Сбежавшего из России легионера дисквалифицировали за плевок в соперника

Норвежский полузащитник саудовского «Аль-Раеда» Матиас Норманн, покинувший Россию после атаки беспилотников на «Москва-Сити», был дисквалифицирован на шесть матчей чемпионата страны. Об этом сообщает Nettavisen.

Причиной стал плевок в соперника Абдельхамида Сабири в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фейхи» (1:2), который прошел 29 февраля. Кроме отстранения, футболист должен будет заплатить штраф в размере 15 тысяч евро.

9 августа Норманн направил в «Ростов» и московское «Динамо» уведомление о расторжении договора в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Затем, ссылаясь на эти обстоятельства, легионер сбежал из страны.

С 2019-го по 2021-й Норманн выступал за «Ростов», после чего провел год в английском «Норвиче» на правах аренды. Осенью 2022-го игрока вновь отдали в аренду в «Динамо». Игрок перешел в «Аль-Раед» в августе 2023 года.