Экс‑игрок «Зенита» назвал сильнейшего российского футболиста в истории

Бывший защитник петербургского «Зенита» Милан Вьештица назвал Андрея Аршавина лучшим игроком в истории российского футбола.

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— Аршавин — сильнейший российский футболист, которого вы видели своими глазами?

— Да, я с ним и играл, играл и против него. Многие русские играли в Европе — Валерий Карпин, Александр Мостовой, Андрей Канчельскис, Влад Радимов и Саша Кержаков, но Андрей Аршавин — один из сильнейших российских футболистов в истории. Для меня сильнейший, — цитирует Вьештицу Metaratings.ru.

Аршавин рассказал, когда российские клубы вернут в еврокубки