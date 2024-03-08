Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» вырвать ничью в матче с «Нэшвиллом»

Сегодня, 8 марта, завершился первый матч 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, в котором встречались «Интер Майами» и «Нэшвилл». Команды играли на стадионе «Геодис Парк» в Нэшвилле (США). Игра началась в 05:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:2.

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Счёт в матче на четвёртой минуте открыл Джейкоб Шаффелбург. На 46-й минуте канадец оформил дубль. «Интер Майами» смог отыграть один мяч спустя шесть минут, отличился аргентинский нападающий Лионель Месси с передачи уругвайского форварда Луиса Суареса. На 95-й минуте уругваец сравнял счет с передачи испанского полузащитника Серхио Бускетса.

Ответный матч 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ между командой Месси и «Нэшвиллом» состоится 14 марта.