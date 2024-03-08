Месси чудом избежал травмы в матче против "Нэшвилла"

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси едва не получил травму в матче против "Нэшвилла".

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В ночь на пятницу в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов "Интер Майами" в гостях встречался с "Нэшвиллом". Хозяева вели в счете 2:0, но победу удержать не смогли. Голы Лионеля Месси и Луиса Суареса принесли ничейный результат - 2:2.

На 77-й минуте встречи один из игроков "Нэшвилла" сильно наступил на левую ногу Месси, после чего аргентинец рухнул на газон и пролежал на нем несколько минут. После медицинской помощи он смог ввернуться в игру.

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино после матча заявил, что Месси в порядке.