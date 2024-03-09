Экс-игрок «Факела» назвал Промеса уголовником

Бывший защитник воронежского «Факела» Наим Шарифи заявил, что отсутствие Квинси Промеса не скажется на результатах московского «Спартака», передает Legalbet.

«Этот человек — уголовник. Вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, он тихо зависает в ночных клубах Дубая», — сказал Шарифи.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест. Суд по его делу пока не состоялся.