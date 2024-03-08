Смолов справлялся с депрессией после чемпионата мира с помощью алкоголя

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов рассказал на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что после незабитого пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии запивал депрессию алкоголем.

«Это такая депрессуха, которую ты заливаешь алкоголем. Я уехал, вот, у меня там десять дней отдыха, ну вот и бухал с друзьями там», — сказал Смолов.

Россия уступила Хорватии в серии пенальти. Смолов не реализовал решающий удар. Хорваты дошли до финала турнира, где уступили Франции со счетом 2:4.

В текущем сезоне чемпионата России Смолов забил четыре мяча в 16 матчах ха московское «Динамо».

«Краснодар», набравший 39 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). На два очка меньше у идущего вторым петербургского «Зенита». Тройку замыкает московское «Динамо», набравшее 35 очков благодаря победе над «Локомотивом» 2:1.

В следующем матче «Динамо» сыграет на своем поле с грозненским «Ахматом».

Ранее футболист «Оренбурга» рассказал, почему «Краснодар» лидирует в РПЛ.