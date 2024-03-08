Акинфеев обновил два рекорда РПЛ

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев обновил сразу два рекорда.

Голкипер армейцев на последних минутах матча отразил 19-й пенальти, что является рекордом соревнований. На втором месте по этому показателю идут Роман Березовский и Александр Беленов, на счету которых по 14 отраженных пенальти.

Также Акинфеев провел 250 матч без пропущенных мячей, что тоже является рекордом. На втором идет месте Сергей Рыжиков, который провел 134 матча без пропущенных мячей.

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 2:0.

В составе ЦСКА точными ударами отличилcя Виллиан Роша, который оформил дубль.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 32 очка. «Крылья Советов» идут на восьмой строчке, имея в активе 29 баллов.

На первом месте располагается «Краснодар», имея в активе 39 очков. Петербургский «Зенит» идет на втором месте. Подопечные Сергея Семака набрали 37 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея в активе 35 баллов.

Ранее у ЦСКА разглядели нехватку концентрации.