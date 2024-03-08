«Краснодар» на выезде проиграл «Ростову» в матче 20-го тура РПЛ

Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). «Ростов» одержал победу со счётом 2:1.

На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби. На 49-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве после удаления нападающего Олакунле Олусегуна. На 61-й минуте Мохаммад Мохеби оформил дубль. На 66-й минуте единственный мяч «Краснодара» забил нападающий Джон Кордоба.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 39 очков за 20 матчей. «Ростов» находится на девятой строчке, заработав 27 очков.