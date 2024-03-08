«Аль-Хиляль» повторил мировой рекорд по количеству побед подряд

Саудовский «Аль-Хиляль» повторил мировой рекорд одержав 27-ю победу подряд.

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Это достижение покорилось «Аль-Хилялю» в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Эр-Рияда». Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей точными ударами отметились Рубен Невеш, Майкл и Александр Митрович. Футболист «Аль-Хиляля» Али Аль-Булайхи забил мяч в собственные ворота.

До «Аль-Хиляля» 27 побед подряд удалось одержать только валлийскому «Нью-Сейнтс» в сезоне-2016/2017.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» занимает первое место, набрав 65 очков. На второй строчке идет «Аль-Наср», имея в активе 53 балла. Замыкает тройку сильнейших «Аль-Ахли», набрав 44 балла.

В матче следующего тура «Аль-Хиляль» сыграет на своем поле с «Дамаком». Встреча пройдет 16 марта. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Ранее португальский наставник саудовского «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш заявил, что будущее футбола зависит от Саудовской Аравии.