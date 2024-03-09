«Барселона» выиграла у «Мальорки» и поднялась на второе место в чемпионате Испании

«Барселона» одержала победу над «Мальоркой» в матче 28‑го тура чемпионата Испании по футболу.

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Встреча в Барселоне завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Ламин Ямаль на 73‑й минуте. Полузащитник каталонцев Илкай Гюндоган не реализовал пенальти на 24‑й минуте.

«Барселона» набрала 61 очко и поднялась на второе место в турнирной таблице. У занимающей третье место «Жироны» в активе 59 очков и матч в запасе. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал» (66), «сливочные» также имеют игру в запасе.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 2023-24. ТУР 28

«Барселона» (Барселона) — «Мальорка» (Пальма-де-Майорка) — 1:0 (0:0)

Голы: Ямаль, 73.

Нереализованный пенальти: Гюндоган, 24.